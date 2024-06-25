Yüz yüze müfredat eğitimi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yıl sonu mesleki çalışma döneminin başlaması nedeniyle EBA TV üzerinden öğretmenlere ve okul yöneticilerine özetle şöyle seslendi:

ANA FELSEFESİNİ İÇSELLEŞTİRİN

“Bu dönem yapılan mesleki çalışmalarda ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni incelemenizi istiyoruz. Aklınıza takılan hususları formatörlerimizle görüşebilirsiniz. Tüm öğretmenlerimizin, geliştirilen öğretim programlarının ortak metin bölümünü özellikle mercek altına almasını, programların ortak hedeflerini ve ana felsefesini içselleştirilmesini istiyoruz. Bu süreçte öğretmenlerin, kendi alanlarına özgü öğretim programları üzerine çalışmalar yaparak değişiklikleri özümsemelerini ve yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarına başlamalarını arzu ediyoruz. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise ortak metin bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını illere gönderilen programlar doğrultusunda okul müdürlüklerince yapılacak planlamaya göre devam ettirecek.

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ÖNERİLERİNİZİ RAPOR EDİN

Bu çalışmalarla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında onaylanan beceri temelli öğretim programını tanımanızı, yeni yaklaşımlar hakkında bilgilenmenizi özellikle istiyoruz. Program kapsamındaki görüş ve önerinizi bakanlığa rapor olarak iletmeniz de bu mesleki çalışma döneminin hedeflerinden biri.

İKİNCİSİ EYLÜLDE

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin branş bazlı eğitimlerini vermek üzere her ilde yeteri sayıda formatör öğretmen yetiştirildi. Eylül dönemi mesleki çalışmalarında da 1, 5 ve 9’uncu sınıf öğretmenlerinin tamamı 50 ile 100 kişilik gruplar halinde yeni öğretim programları hakkında yüz yüze eğitim alacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilgili sınıflarda sorumlulukları bulunan öğretmenlerimiz yeni müfredatın uygulanışını anlamış biçimde, eksiksiz girecek. Programa önyargılardan uzak durarak samimiyetle yaklaşmanızı, hepimizin aynı gemide olduğunu ve öğrencilerimizin geleceği için işbirliği halinde çalıştığımızı unutmadan itinayla uygulamanızı bekliyorum.”

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ŞİDDET ÖNCELİKLİ MESELEMİZ

- Bakan Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığına da dikkat çekerek, “Öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz.

Lütfen yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olun” dedi.