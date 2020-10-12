Yüz yüze eğitimde 2. aşamanın ilk günü… İstanbul'da trafikte son durum

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçiliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Altunizade mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. D-100 Küçükçekmece mevkiindeki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.