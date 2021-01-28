Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Dikkat çeken tarih...

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi. CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, toplantıda yapılan değerlendirmelerle ilgili bilgi verdi. Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken bir tarih olduğuna dikkat çektiğini belirten Ayaz, toplantıda sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşünün ağırlık kazandığını anlattı.

Duygu Ayaz Bayram, toplantıyla ilgili şunları anlattı:

En çok merak edilen konuların başında geliyor. Dün önemli bir Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 15 Şubat’ta okullar açılabilir konusu Bilim Kurulu toplantısında tartışıldı. Bilim Kurulu tarafından öne çıkan görüş Şubat ayının yüz yüze eğitime başlanması için erken olduğu görüşü... Öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime başlanmaması gerektiği öne sürüldü Bilim Kurulu tarafından.

Hem öğretmenlerin aşılanması hem de toplumdaki aşı oranının aşılanma oranına dikkat çekildi. Bilim Kurulu üyeleri tarafından vaka sayısının da şu an için okulların yüz yüze eğitime başlanmasında yüksek olduğu belirtildi.

Bilim Kurulu üyeleri Mart ayında yüz yüze eğitime başlanması için tekrar bir değerlendirme yapılabileceği söylendi. Özellikle öğretmenlerin aşılanmasının ardından ve vaka sayısına bakılarak da 15 Mart gibi bir tarih üzerinde konuşuldu. Ancak nihai karar değil şüphesiz ki. Çünkü Mart ayına kadar vaka sayıları takip edilecek.

Peki öğretmenler ne zaman aşılanacak? Şu an 75 yaş üzeri aşılanıyor. Ardından 65 ve 75 yaş arası kişiler aşılanacak. Sonrasında da hizmet sektörüne geçilecek. Hizmet sektörüne başlandığında başta öğretmenler ve polisler yer alıyor. Öğretmenlerin de aşılanmasının ardından yüz yüze eğitime başlanması konusu tekrar ele alınacak.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi.

MUTANT VİRÜS ALARMI

Toplantıda Kovid-19 mutasyonu da görüşülürken, dünyadaki veriler incelendi.