Yüz yüze eğitim genişliyor

DÜŞME EĞİLİMİNE GİRDİ

Kabine toplantımızda salgınla mücadele tedbirleri konusunda yaptığımız istişarelerin ardından yeni kararlar aldık. Geçtiğimiz aylarda yükselme eğilimi gösteren vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki artışın düşme eğilimine girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitimden ticarete spordan sosyal faaliyete kadar pek çok hususta ertelenen ihtiyaçların yol açtığı sıkıntıların da bilincindeyiz. Bu sıkıntıları çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz.

2-3-4-8-12’NCİ SINIFLAR

Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.

500 BİN ÖĞRENCİYE TABLET

Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim öğrencilerimizden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri dağıtmaya başlıyoruz.

İNSANLIĞIN YÜZKARASI

Son dönemde bölgemizdeki en önemli hadiselerden biri de işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına karşı başlattığı saldırıların ardından yaşanan gelişmelerdir. Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü Ermeniler tarafından işgal edilirken bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştür. Karabağ’da sadece işgal değil, insanlığın yüzkarası katliamlar gerçekleştirildi. Ermenistan geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığıyla yeniden Azerbaycan’a saldırınca bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

ONURLU DEVLETİN VAZİFESİ

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Dünya haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın huzura kavuşması mümkün değildir. Maalesef bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail’den, Kıbrıs Rum kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor ve dünyanın istikrarını bozuyor. Azerbaycan’ın Karabağ’ın ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımızda bundan ibarettir.

GELECEK HAFTA 1000 DOZ AŞI ÜRETİLECEK

"Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda ülkemizde yapılan yatırımların, verilen desteklerin, yol haritalarının birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içindeyiz. Ülkemizde 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Bunlardan iki ayrı kategorideki 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Araştırma kuruluşlarımızın yaptıkları planlamaların ve verdikleri desteklerin önemi, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır. Üretim konusunda da altyapısı uygun bir firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmalarından biri için önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacaktır. Kuduz, su çiçeği verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum."

BEŞTEPE’DE STOLTENBERG’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Açıklamada şöyle denildi: “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan’ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkati çeken Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile işbirliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini de vurguladı.

BAKAN SELÇUK: PAZARTESİ AÇIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pazartesi günü okulların açılacağını açıkladı. Selçuk, Twitter’dan, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” yazdı.