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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 02.03.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitim başladı!

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Yüz yüze eğitim başladı!

Koronavirüsle mücadelede girilen normalleşme döneminin ardından bugün yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs risk haritasında, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan Hasan Balcı İlkokulu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı bayrak törenine katılırken, diğerleri İstiklal Marşı'nın sınıflarından okudu.

Yüz yüze eğitim başladı

"BİRBİRİMİZİ ÖZLEDİK AMA BU SÜREÇTE SARILMIYORUZ"

Törende konuşan Okul Müdürü Hüseyin Daşcı, öğrencilerden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyerek, "Kesinlikle özel eşyalarınız arkadaşlarınızla paylaşmıyorsunuz. Temizliğimize özellikle dikkat ediyoruz, maskemizi ayarlıyoruz, mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Birbirimiz özledik ama bu süreçte sarılmıyoruz" dedi.

Okulların açılmasına öğrenciler kadar veliler de çok sevindi. He öğretenler hem de veliler okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulunup en kısa sürede eski düzene dönülmesi temennisinde bulundu. Seyreltilmiş sınıflarda ders gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

 

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