Yüz kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Gün içerisinde yüz kelimesi oldukça sık kullanılır. Bu durum hem rakam anlamı üzerinden hem de görme, konuşma, duyma ve koklama gibi organların bulunduğu yer olarak da ifade edilir. İkinci anlamı üzerinden bu kelimenin ayrıca bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Peki, yüz kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte değerlendirebileceğiniz eş anlamlı kelime.
Günlük yaşantımızda ihtiyacınız olan burun, göz, kulak ve ağız gibi bölümlerin bulunduğu ön kısım yüz olarak bilinmektedir. Bu kelimenin ayrıca farklı yerlerde ve değişik cümlelerde kullanabileceğiniz, aynı anlama gelen bir eş anlamlısı bulunmaktadır.
Yüz Eş Anlamlısı
Yüz kelimesine eş anlamlı olarak, ‘surat’ sözcüğü kullanılabilir. Türk Dil Kurumu açısından da bakıldığı zaman aynı anlama ifade etmesi ile beraber, cümle içerisinde ortak şekilde değerlendirmeniz mümkün. Bu kelimeler üzerinden örnek vermek gerekirse;
‘’Yüzüm/suratım bugün gerçekten çok kötü görünüyor.’’
‘’Onun yüzünü/suratını ilk defa gördüm.’’
Görüldüğü gibi hem yüz hem de surat ifadesi aynı anlam üzerinden cümle içerisinde ortak şekilde kullanılabilir. Böylece gündelik yaşamda farklı yerlerde değerlendirebilir ve anlam karmaşasının önüne geçebilirsiniz.
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