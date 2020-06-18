Yüz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yüz kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler yüz kelimesi yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Yüz kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi çehre kelimesidir.

Yüz Eş Anlamlısı

Dilimizde bütün kelimelerin yazılışları ve okunuşları ve anlamları birbirinden farklıdır. Fakat bazı kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlamı barındırırlar. Bu kelimelere eş anlamlı, anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeler denmektedir. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamı bulunmaktadır. Yüz kelimesinin ise eş anlamlısı TDK sözlüklerinde yer alır. Yüz kelimesinin eş anlamlı kelimeleri şu şekilde verilmektedir:

- Surat, Sima, Çehre, beniz, bet, kap, kopya, satıh, suret, taraf, utanma, üzeri, yan

Bu kelimeler yüz kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir. Fakat yüz kelimesi eş sesli bir kelime olduğu için birden fazla anlam barındırmaktadır. Bu sebeple yüz kelimesinin cümle içerisinde kullanılan anlamlarına göre eş anlamlı kelimeleri de yüz kelimesinin yerine kullanılabilir.