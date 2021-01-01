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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü

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Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
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KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su seviyesi, 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü.

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü. Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle Sapanca Gölü’nden ve yerel kaynaklardan içme suyu takviyesi sağlanıyor. 

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