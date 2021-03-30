Yuvacık Barajı'ndan sevindiren haber!

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son yağan karların erimesi ve yağmur nedeniyle artış gösterdi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 45 milyon 670 bin metreküple yüzde 89'a yükseldi.

İlerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin tam doluluk seviyesine ulaşması bekleniyor.

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