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Gündem
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- 
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Yuvacık Barajı'ndan sevindiren haber!

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Yuvacık Barajı'ndan sevindiren haber!

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 89'a yükseldi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son yağan karların erimesi ve yağmur nedeniyle artış gösterdi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 45 milyon 670 bin metreküple yüzde 89'a yükseldi.

İlerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin tam doluluk seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yuvacık Barajından sevindiren haber

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