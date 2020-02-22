MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYuvacık Barajı'ndaki su seviyesi açıklandı
GeriGündem Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) 
Haber Giriş: 22.02.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi açıklandı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan, sonbaharda su seviyesinin yüzde 15’lere düştüğü Yuvacık Barajı’nda kar yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 87’ye ulaştı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 44 milyon 230 bin metreküp su bulunduğu açıklandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan, kurak geçen sonbaharda su seviyesinin yüzde 15’e düştüğü Yuvacık Barajı’nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi yükseldi. Karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte baraj doldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı’nda suyun doluluk oranı yüzde 87’ye ulaştı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 44 milyon 230 bin metreküp su bulunduğu açıklandı. Sonbaharda suların çekilmesiyle ortaya çıkan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle