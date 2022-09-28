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YuvacÄ±k BarajÄ±'nda sular çekildi, eski köprü ortaya çÄ±ktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kocaeli#BaÅŸiskele#YuvacÄ±k BarajÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 15:01

Kocaeli'nin BaÅŸiskele ilÃ§esinde, iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± YuvacÄ±k BarajÄ±'nda su seviyesi yÃ¼zde 35'lere dÃ¼ÅŸÃ¼nce havzasÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Baraj gÃ¶lÃ¼nde bazÄ± noktalarda ise topraÄŸÄ±n Ã§atladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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BaÅŸiskeleâ€™deki 51 milyon metrekÃ¼p kapasiteli YuvacÄ±k BarajÄ±â€™nda mevsim ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak su seviyesi, yÃ¼zde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle kÃ¶yleri birbirine baÄŸlayan ve barajÄ±n yapÄ±lmasÄ±yla sular altÄ±nda kalan kÃ¶prÃ¼lerden biri gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Suyun Ã§ekildiÄŸi alanlarda da toprakta Ã§atlaklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

YuvacÄ±k BarajÄ±nda sular Ã§ekildi, eski kÃ¶prÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nin (Ä°SU) resmi internet sitesindeki verilere gÃ¶re, 51 milyon metrekÃ¼p kapasiteli barajda ÅŸu anda 17 milyon 780 bin metrekÃ¼p su bulunuyor. Mevsimsel yaÄŸÄ±ÅŸlara baÄŸlÄ± olarak ilerleyen gÃ¼nlerde bu seviyenin artmasÄ± bekleniyor.Â

YuvacÄ±k BarajÄ±nda sular Ã§ekildi, eski kÃ¶prÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YuvacÄ±k BarajÄ±nda sular Ã§ekildi, eski kÃ¶prÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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#Kocaeli#BaÅŸiskele#YuvacÄ±k BarajÄ±

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