YuvacÄ±k BarajÄ±nda sular Ã§ekildi, eski kÃ¶prÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Haberin DevamÄ±

BaÅŸiskeleâ€™deki 51 milyon metrekÃ¼p kapasiteli YuvacÄ±k BarajÄ±â€™nda mevsim ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak su seviyesi, yÃ¼zde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle kÃ¶yleri birbirine baÄŸlayan ve barajÄ±n yapÄ±lmasÄ±yla sular altÄ±nda kalan kÃ¶prÃ¼lerden biri gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Suyun Ã§ekildiÄŸi alanlarda da toprakta Ã§atlaklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nin (Ä°SU) resmi internet sitesindeki verilere gÃ¶re, 51 milyon metrekÃ¼p kapasiteli barajda ÅŸu anda 17 milyon 780 bin metrekÃ¼p su bulunuyor. Mevsimsel yaÄŸÄ±ÅŸlara baÄŸlÄ± olarak ilerleyen gÃ¼nlerde bu seviyenin artmasÄ± bekleniyor.Â

Â