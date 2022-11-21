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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düşünce köprüler ortaya çıktı

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#Kocaeli#Başiskele#Yuvacık Barajı
Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 19a düşünce köprüler ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 12:23

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin yüzde 19'a düşmesi ile birlikte eskiden ulaşım için kullanılan köprüler yeniden ortaya çıktı.

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Başiskele'deki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi, yüzde 19'a düştü.

Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 19a düşünce köprüler ortaya çıktı
Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda toprağın çatladığı görüldü. Eskiden köyleri birbirine bağlayan köprüler de ortaya çıktı.

Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 19a düşünce köprüler ortaya çıktı

Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor.

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Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 19a düşünce köprüler ortaya çıktı

İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.

 

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#Kocaeli#Başiskele#Yuvacık Barajı

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