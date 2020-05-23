MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYuvacık Barajı’nda doluluk oranı açıklandı
GeriGündem Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı açıklandı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında, 49 milyon 880 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj havzasında bulunan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü.

Yuvacık Barajı’nda, mevsimsel yağışlar ve kış mevsiminde dağlarda biriken karların erimesiyle su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, barajın su seviyesi yüzde 98 seviyesine ulaştı.

Doluluk oranıyla birlikte baraj havzası içerisinde bulunan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında, 49 milyon 880 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluk oranının maksimum seviyeye ulaşmasıyla, günün belirli saatlerinde baraj kapakları açılarak, su bırakılmaya başlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle