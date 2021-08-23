Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu

Kocaeli ve Sakarya’da yaz ayları yağışlı geçince göl ve barajlarda su seviyeleri korundu. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 42 milyon 600 bin metreküple yüzde 83 olarak ölçüldü. Nisan ayının ilk günlerinde baraj havzası dolarken, beklenen yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılarak su seviyesi korunmaya çalışıldı. Yaz aylarının yağışlı geçmesiyle barajda su seviyesi tam kapasiteye ulaşırken, son günlerde kullanıma bağlı olarak seviye düştü.







Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü’nde ise su seviyesi 31,89 metre olarak ölçüldü. Geçen yıl sonbahar aylarında kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sapanca Gölü’nde su seviyesi 32,50 metreden 30,28’e kadar düşerken, gölde kıyıda 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı.



Yaz aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı’nda bu yıl su sıkıntısı yaşanmadı.

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