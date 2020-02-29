MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı
GeriGündem Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı’nda, yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 93 oranına ulaştı.

51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 47 milyon 800 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluğunun maksimum seviyeye yaklaşmasının ardından, baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle