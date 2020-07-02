Yusuf'tan kahreden haber geldi! Babası acı haberle bayıldı

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Eskişehir'de Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan otizmli Yusuf, 30 Haziran Salı günü saat 17.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’ndeki evlerinin önünden ayrıldı ve geri dönmedi. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alamayan ailesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemesinde İsmet İnönü- 2 Caddesi'nde son görüntülerine ulaştı.

Görgü tanıklarının verdiği ifadelerin ardından Uluönder Mahallesi, Göletli Park civarında DSİ’nin sulama kanalına düştüğü belirtilen Yusuf için Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli ‘kurbağa adamlar’ arama yaptı. Ayrıca Bursa’dan iz takip köpeği getirilirken, son görüldüğü noktalarda arama gömleği koklatılarak çevrede Yusuf’un izi sürüldü. Köpeğin DSİ sulama kanalına tepki vermesi üzerine aramalar, kanal üzerinde yoğunlaştırıldı.

41 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Iraklı Yusuf Gurubi’yi bulmak için dün başlatılan aramalar, gece havanın kararmasıyla sona erdi. Bugün sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlatılan arama çalışmalarında Yusuf’un saat 10.00 sıralarında düştüğü belirlenen noktadan 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşiltepe Mahallesi sulama kanalı içinde cansız bedeni bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük Yusuf’un cesedi sulama kanalından çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi için Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarına katılan ekiplerden AKUT’un operasyon şefi Ercüment Kocabaş, 41 saat sonra Yusuf’un cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, “AKUT olarak itfaiyeden gelen bilgi üzerine arama çalışmalarına katıldık. Yoğun olarak sulama kanalında arama yapıldı. Su seviyesi düşürüldü. Bu sabah maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yer, ilk düştüğü belirtilen noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta” dedi.

Iraklı Yusuf Gurubi’yi arama çalışmalarına Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AKUT, DAK, AFAD ve diğer arama kurtarma dernekleri de destek verdi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç de küçük Yusuf’un cansız bedeninin bulunduğu noktaya gelerek bilgi aldı.

BABA ACI HABERLE BAYILDI

Yusuf Gurubi’nin cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Yusuf'un boğulduğu tespit edildi. Baba Muhammed Gurubi, oğlunun acı haberini alınca morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis, komşular ve morg görevlilerinin yardımıyla içeri alınan acılı baba, güçlükle kendisine getirildi. Muhammed Gurubi, morgda işlemleri süren oğlunun son kez yüzünü görmek istediğini söyledi.

İÇ SAVAŞTAN KAÇIP ESKİŞEHİR’E GELMİŞLER

Esra ve Muhammed Gurubi’nin 3 çocuğundan Yusuf Gurubi’nin ailesinin, 5 yıl önce Irak’taki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan ailenden Esra Gurubi’nin ev kadını olduğu, Muhammed Gurubi’nin ise kuaförde çalıştığı öğrenildi. Gurubi ailesinin komşusu olan ve kayıp ihbarını sosyal medyadan paylaşan Furkan Gündüz, Irak’ın Salahaddin bölgesinde oturan ailenin iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek, Eskişehir’e geldiğini söyledi.

'HERKES ARADI AMA BULAMADIK'

Ailenin çok üzgün olduğunu dile getiren Furkan Gündüz, “Aile, yaklaşık 5 yıl önce Irak’ın Salahaddin bölgesinden iç savaştan kaçarak Eskişehir’e gelmiş. Benim de 2 yıldır Şirintepe Mahallesi’nde kapı komşum. Yusuf’un kaybolduğunu öğrendik. Ben sosyal medyadan duyulması için paylaşımlarda bulundum ancak bu sabah maalesef ölüm haberini aldık. Şu anda otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyorum. Yusuf Eskişehir’de toprağa verilecek. Sosyal medyada paylaşım çok etkili oldu. Görenler oldu, ihbar edenler oldu. Polisin yanı sıra herkes aramaya katıldı, herkes aradı ama bulamadık. Kamera görüntülerini incelediler, görüldüğü yerlerde arama yapıldı. Göletli parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Sonrasında o parktaki insanlardan da ihbarlar geldi. Orada da yapılan aramalarda bulamadık. Ben de polislerle olan aramalara katıldım. Ailesi için çok zor. Yusuf’un annesi evde, babası işlemleri bekliyor” dedi.

Iraklı Yusuf Gurubi’nin cenazesinin, ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.