Yusuf’tan acı haber... Abisi ile aynı kaderi paylaştı

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Bu sırada, iddiaya göre, İ.Ç.’nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın fenalaşa-rak yere yığıldı. Okuldaki öğretmenler, Yusuf Taşkın’a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın hastaneye kaldırıldı. İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp ailesine teslim edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Taşkın’dan acı haber geldi. Yusuf Taşkın, önceki gün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

O DA OKULDA KAVGA ETMİŞTİ

Yusuf Taşkın’ın ağabeyi 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu oldu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.