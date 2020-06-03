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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Yusufeli’de 7 ahşap ev yandı

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Yusufeli’de 7 ahşap ev yandı
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ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde çıkan yangında 7 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Adatepe Mahallesi'ndeki tek katlı bir ahşap evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 7 eve kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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