Yusufeli törenle açıldı! 100 katlı gökdelen yüksekliğinde dev baraj

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Yusufelili kardeşlerimiz, bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, işyerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, işyerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları fedakârlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz. Kardeşlerim, yeni Yusufeli 2 bin 698 konut, 507 köy evi, 296 işyeri, 37 dükkânlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısı ile oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisinin 2 katı büyüklükte bir alana sahiptir.

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YİNE BERABER YÜRÜYORUZ

Bundan 20 yıl önce Türkiye’nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken, biz sadece Yusufeli’nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik. (‘AK Gençlik yanında’ sesleri) Gençler, ben kimin yanındayım? Biz beraber yürümedik mi bu yollarda? Beraber ıslanmadık mı yağan yağmurda? Eyvallah, yine beraber yürüyoruz.





Dikilen 20 bin ağacı, 75 binin üzerinde fidanı ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı. Böylesine devasa bir projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinden şüpheniz olmasın. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5’inci sırada yer almaktadır.

MALİYETİ 34 MİLYAR LİRA

Bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1.5 yıl enerjiyi temin eder. Yusufeli Barajı’nın enerji üretim kapasitesi 2.5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Velhasıl, Türkiye’nin en çetin coğrafyasında barajı, santralı, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle; böyle bir yatırımla Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir eseri, milli bütçeden karşılayarak Yusufelimize kazandırdık.

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TÜNELLER 720 KM’Yİ BULACAK

Bu ülkenin ilk 80 yılında sahip olabildiği toplam tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Bugün sadece Yusufeli ilçemizin yeni yerleşimi için yaptığımız tünellerin uzunluğu 63 kilometreyi buluyor. Fark bu kadar açık ortada. İnşallah önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğumuz 720 kilometreye ulaşmış olacak. Hangi alana bakarsanız bakın benzer düzeyde artışlar görürsünüz. Bunca yatırımı, bunca emeği, bunca çabayı niye gösterdik? Ya biz sizi seviyoruz. Bizim bu millete bir aşkımız var aşkımız. Biz bu vatan, millet için varız.





Her ne kadar birileri sürekli enerjimizi ve vaktimizi heba etmek için çabalasa da Türkiye, bölgesel liderliği aşıp, küresel düzeyde söz sahibi olma konumuna gelmiştir. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde bize, ‘ülkemizin bu başarıyı nasıl yakaladığı’ soruluyor. Her ne kadar muhataplarımıza diplomatik cevaplar veriyor olsak da bu başarıyı milletimizle bir olmamıza, hep birlikte Türkiye olmamıza borçlu olduğumuzu biz biliyoruz. Bir süredir doğrudan birliğimizi ve beraberliğimizi daha çok hedef almalarının sebebi de budur.”

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KARA HAREKÂTI SİNYALİ

‘ÇİZGİYİ DE GEREKEN YERE ÇEKERİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’den yönelen terör saldırılarına tepki gösterirken Pençe Kılıç Hava Harekâtı’ndan sonra kara operasyonunun da sinyalini verdi: “Ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik saldırıların kaynakları bellidir. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz.

AÇIKÇA İLAN EDİYORUM

Sabrımız çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değil bir hukuk devleti olarak diplomasiye, yaptığımız anlaşmalara, ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir.

Buradan açıkça ilan ediyorum: Biz, Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiğimiz her söze, yaptığımız her anlaşmaya riayet ederek, üzerimize düşenleri ziyadesiyle yerine getirdik. Türkiye’yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek oyalayacağını sananlar için yolun sonu gelmiştir.

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TEK BİR SINIR VAR

Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekir. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında, bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA’mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah, en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin.”





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Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde kurulu olan Yusufeli Barajı, kavisli gövdesiyle de dikkat çekiyor. Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı dün su tutmaya başladı.

* Kurulu gücü 558 megavat olan Yusufeli Barajı ve HES’in ekonomiye katkısının yıllık 5 milyar TL olması bekleniyor.

* ‘Süper yüksek baraj’ kategorisinde yer alan Yusufeli Barajı, sahanın jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek inşa edildi. 6.5 ay sonra su yükselmeye başlayacak. Su tutma kapasitesi teknik bir baraj olduğu için daha uzun sürecek.

7 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

* Yusufeli Barajı’nda 4 binin üzerinde ölçüm cihazı bulunuyor. Ölçüm cihazı, uzmanlar, müşavirler ve mühendisler tarafından sürekli takip edilebiliyor.

* Kullanılan teknikler nedeniyle barajın, baraj literatürüne de katkı yaptığı vurgulanıyor. Limak’ın inşa ettiği Yusufeli Barajı ve HES Projesi, 2 milyar 130 milyon metreküp depolama hacmi ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olacak.

* Çalışmalar kapsamında yol standartlarının iyileştirilmesi, yol mesafesinin azaltılması amacıyla toplam 69.2 km uzunluğunda yol yapıldı.

* Projenin değişik safhalarında 7 bini aşkın personel çalıştı.