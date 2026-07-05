Yusuf’a ‘ev’ ziyareti

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Adıyamanlı Abdullah Çelik, depremde babası Abdurrahman Çelik, kızı Berrin Güzeldemirci, torunu Nilsu Güzeldemirci, diğer kızının çocukları Muhammed, Elif ve Berat Karataş, bir diğer kızı Merve Çelik, gelini Melahat Çelik ve yeğeni İsmail Çelik’i kaybetti. Çelik’in tek tesellisi o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk oldu. Yusuf, şimdi 3.5 yaşında.

Dede-torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere’de inşa edilen evlerinde yaşıyor. Bakan Kurum, Abdullah Çelik’in evine konuk oldu. Kurum, Yusuf Berk ile oyun oynadı, getirdiği hediyeleri birlikte açtı. Dede Abdullah Çelik ile sohbet eden Bakan Kurum, “Sizler zor günler geçirdiniz. Allah razı olsun senden; Yusuf’a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var” dedi. Çelik ise “Sizlerin sayesinde, Allah devlete zeval vermesin. Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor. Devlet güçlü oldu mu her şey olur” diye yanıt verdi.