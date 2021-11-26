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Yusuf Kavaklı hoca hasta mı?

#Yusuf Kavaklı#Yusuf Kavaklı Hoca Kimdir#Yusuf Kavaklı Kimdir
Yusuf Kavaklı hoca hasta mı

Yusuf Kavaklı hoca hasta olup olmadığı ile izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dini programlarla izleyici karşısına çıkan Yusuf Kavaklı, bir süredir ekran başındaki izleyicilerin sağlık durumu ile yakından takip ettiği isim oldu. Peki, Yusuf Kavaklı hoca hasta mı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Yusuf Kavaklı hoca, geçtiğimiz günlerde yayın esansında ağır bir ilaç kullandığını, bu nedenle saçlarının dökülmeye başladığını açıkladı. Kavaklı'nın bu açıklamasından sonra Nur Viral göz yaşlarını tutamadı. Yusuf Hoca'nın ağır bir hastalıktan tedavi gördüğü bu şekilde anlaşılmış oldu. Kavaklı Hoca, hastalığı için, "Kolay ama bir kısım riskleri var" dedi. Nur Viral, "Evet hocamız bir sağlık mücadelesi var, hepinizden hocamız için dua bekliyoruz" dedi. Yusuf Kavaklı hocanın tedavisi Çapa Tıp Fakültesi'nde devam ediyor.

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

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1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı. Belçika’da öğretmenlik yaparken 1984-1986 yılları arasında Tercüman Gazetesi’nin Avrupa baskısında “cuma sohbetleri” başlığı altında haftalık sohbet yazıları yazdı.

 

 

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