Yusuf İslam’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yusuf İslam konserine katıldı.

Yusuf İslam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya- Ukrayna krizindeki tutumundan, Müslümanlara verdiği destekten ve Kıbrıs meselesindeki çözüm çabalarından dolayı teşekkür etti. O anlara ait görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı.

İslam, Erdoğan'a şu sözlerle teşekkür etti;



"İngiliz Müslümanlara ve Birleşik Krallıktaki Cambridge Camii ‘nin inşasına verdiğiniz olağanüstü cömert desteğiniz için tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Rusya -Ukrayna arasındaki tıkanıklıkları açma yönündeki harika çalışmalarınızı da takdir ediyorum. Anavatanım Kıbrıs için de barışçıl çözüm bulmaktan vazgeçmemenizi rica ediyorum. Ve İnşallah, herkesin kutsal topraklarda barış için içinde yaşayabilmesi için Filistin’in özgürlüğüne kıymetli desteğinizi devam ettirmenizi istirham ediyorum.