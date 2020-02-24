Yusuf Fahir Baba kimdir? Yusuf Fahir Baba hakkında bilgiler

Yusuf Fahir Baba, Soyadı Kanunundan sonra Yusuf Fahir Ataer (1891 - 1967), İstanbul'un önde gelen Bektaşi babası ve Black Stockings futbol takımı oyuncularından biri.



Yusuf Fahir Baba 1891 yılında İstanbul'da doğdu. Kendisi Bandırmalızade şeyh Seyit Mustafa Haşim Baba'nın soyundan gelen Münip Efendi'nin oğludur. Bağlarbaşı'nda günümüzde mevcut olmayan bir Fransız okulundan mezun oldu. Aynı zamanda Kadıköy Feneryolu'ndaki Kuş Dili çayırında Abdülbaki Efendi dergahında şeyhlik yaptı. Babası da aynı dini anlayışının başka bir kolunun şeyhliğini yapıyordu.Yusuf Fahir Baba ilerleyen dönemlerinde İttihat ve Terakki'ye merak sardı ve kendisini yakinen tanıyan kişilerin anlatımına göre işgal yıllarındaki İstanbul'da Kuvâ-yi Milliye çatısı altında gizli olarak çalışan "Karakol Teşkilatı"nda görev aldı. Bunlarla birlikte tasavvuf ve dini müzikte çok sayıda kişiyi yetiştirdi. Öğrencileri arasından en tanınmış olanı ise Nezih Uzel'di. "Şâhım Ali Abâ’ya" diye başlayan ve Nezih Uzel tarafından bestelenen Bektaşi ilahisi, Yusuf Fahir Baba'ya ait eserlerdendir ve günümüz Türk müzik repertuvarında yer edinmiştir. Yusuf Fahir Baba Cumhuriyet döneminde Ater soyadını aldı ve 1967 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

FUTBOL KARİYERİ



Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Fransız okuluna devam ettiği yıllarda futbola merak sardı. Black Stockings'te futbola başladı. İlerleyen dönemlerde I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesindeki mitralyöz bölüğüne asker olarak alınınca futbolu bırakmak zorunda kaldı. Tarihçi Murat Bardakçı'ya göre kendisinin önceden tekke olan evi günümüzde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun hemen yanı başındaydı. Geniş bir bahçeye sahip olan bu ev, 1950'li yıllarda yıktırılarak onun yerine dört katlı bir bina yapıldı. Yusuf Fahir Baba ise bu binanın üst katında yaşıyordu. Zamanla stadyumun genişleme çalışmaları sonucunda Yusuf Fahir Baba'ya ait tekkenin geniş bahçesinin bir kısmı stadyumun içinde kaldı.