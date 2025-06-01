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Yusuf entübe edildi... Sınıf arkadaşı boğazını sıktı

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#KONYA#Yusuf Taşkın#Ramazan Taşkın
Yusuf entübe edildi... Sınıf arkadaşı boğazını sıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:00

KONYA Selçuklu’da Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda 28 Mayıs’ta öğle saatlerinde, 4’üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Taşkın (10) ile İ.Ç. (10) arasında sınıfta tartışma çıktı.

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Bu sırada iddiaya göre, İ.Ç.’nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın fenalaşarak yere yığıldı. Yusuf, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf , entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Yusuf’un tedavisi sürerken, İ.Ç., pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

DİĞER OĞLU OKULDA ÖLMÜŞ

Yusuf Taşkın’ın babası Ramazan Taşkın, “13 ay arayla ikinci evladımın acısını yaşıyorum. Geçen yıl nisan ayında 8’inci sınıf öğrencisi oğlum Mustafa, okulda kantin sırasından çıkarken arkadaşıyla kavga ediyor. Öğretmen, çocukları ayırıyor. Mustafa sonra düşüp, bayılıyor. Kalp ritim bozukluğu olduğundan dolayı olduğu yerde öldü” diye konuştu.

Oğlunun yaşam savaşı verdiğini söyleyen baba Taşkın, “Yusuf’um dün beyninde ödem oluştuğu için ameliyat oldu. Sınıf öğretmenini, koridorun nöbetçi öğretmeni yapmışlar. Zile 15 dakika kala görev yerini terk etmiş. En başta öğretmenden ve okul yönetiminden şikâyetçi oldum” dedi.

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#KONYA#Yusuf Taşkın#Ramazan Taşkın

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