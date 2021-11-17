Yusuf Çağrı Ekici kimdir? Anne-babasını öldürdükten sonra siyanürle intihar eden gencin paylaşımları ortaya çıktı

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Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, odasında siyanür içerek intihar etti.

Ekici'nin cinayetleri ve intiharı planladığı, sosyal medya hesabında bıraktığı intihar mektubuyla ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cesedini buldu. Mektubunda vasiyetine de yer veren Ekici, gümüş yüzüğüyle gömülmek istediğini belirtiyor.