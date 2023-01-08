Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yürüyüşünden yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Sardoğan#Cinsel İstismar#Arife Gökçe
Yürüyüşünden yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

Avcılar'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Sinan Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Tokat’ta yaşayan, 5 çocuk ve 12 torunu bulunan Arife Gökçe (64), geçen yıl aralık ayında ortadan kayboldu. Yakınları da bir televizyon programına başvurarak, kadını taciz eden Sinan Sardoğan’ı suçladı. Televizyon programına katılan Sardoğan’ın yürüyüşü polislerin dikkatini çekti. Dizleri içeri doğru bakıyor ve iki yanına doğru sallanarak yürüyordu. Bu yürüyüş tarzı, 2018’de İstanbul Avcılar’da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçan kişinin profiline uyumluydu. Polisler televizyon programındaki görüntüler ile cinsel taciz olayındaki güvenlik kamerası görüntülerini karşılaştırdı. Ayrıca Sardoğan’ın cep telefonu kayıtlarına da bakıldı. Cep telefonu o dönem Avcılar’dan sinyal vermişti. Bunun üzerine yakalanan Sardoğan, önceki gün tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinan Sardoğan#Cinsel İstismar#Arife Gökçe

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu
24 yaşındaki futbolcunun maç esnasında kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı... Ne oluyor bu gençlere Sporcularda görülen normalden farklı

24 yaşındaki futbolcunun maç esnasında kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı... Ne oluyor bu gençlere? 'Sporcularda görülen normalden farklı'

#Spor
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020