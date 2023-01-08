Yürüyüşünden yakalandı

Haberin Devamı

Tokat’ta yaşayan, 5 çocuk ve 12 torunu bulunan Arife Gökçe (64), geçen yıl aralık ayında ortadan kayboldu. Yakınları da bir televizyon programına başvurarak, kadını taciz eden Sinan Sardoğan’ı suçladı. Televizyon programına katılan Sardoğan’ın yürüyüşü polislerin dikkatini çekti. Dizleri içeri doğru bakıyor ve iki yanına doğru sallanarak yürüyordu. Bu yürüyüş tarzı, 2018’de İstanbul Avcılar’da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçan kişinin profiline uyumluydu. Polisler televizyon programındaki görüntüler ile cinsel taciz olayındaki güvenlik kamerası görüntülerini karşılaştırdı. Ayrıca Sardoğan’ın cep telefonu kayıtlarına da bakıldı. Cep telefonu o dönem Avcılar’dan sinyal vermişti. Bunun üzerine yakalanan Sardoğan, önceki gün tutuklandı.