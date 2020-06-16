Yürüyüşün 3. yılında anma videosu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü’nün 3. yıldönümünde Twitter’da ‘#AdaletYürüyüşü3Yaşında’ etiketiyle video paylaştı.
Video Kılıçdaroğlu’nun, yürüyüşün ilk günü yaptığı konuşmadan, “Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür, bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür” sözleriyle başlıyor.
HASAN TATLI DA ANILDI
Videoda yine yürüyüş sırasında dile getirdiği “Çocuklara miras olarak söyleyeceğim; kul hakkı yemesinler herkese saygılı davransınlar” sözleri yer alıyor. Yürüyüş sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hasan Tatlı da anıldı. Video, Kılıçdaroğlu’nun “Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin, bu bizim ilk adımımızdır” mesajı ile son buluyor.
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