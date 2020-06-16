Yürüyüşün 3. yılında anma videosu

Video Kılıçdaroğlu’nun, yürüyüşün ilk günü yaptığı konuşmadan, “Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür, bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür” sözleriyle başlıyor.

HASAN TATLI DA ANILDI

Videoda yine yürüyüş sırasında dile getirdiği “Çocuklara miras olarak söyleyeceğim; kul hakkı yemesinler herkese saygılı davransınlar” sözleri yer alıyor. Yürüyüş sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hasan Tatlı da anıldı. Video, Kılıçdaroğlu’nun “Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin, bu bizim ilk adımımızdır” mesajı ile son buluyor.