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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda kaybolan ikiliyi, jandarma kurtardı

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Yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda kaybolan ikiliyi, jandarma kurtardı
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AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan ancak kaybolan 1'i kadın 2 arkadaş, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, kırsal Mersinbelen ile Bağarcık Mahalleleri arasındaki dağlık alan Çölyatağı mevkisinde meydana geldi. Özlem Acar ve Hüseyin Koca, doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak 2 arkadaş, yönlerini kaybetti. Havanın da kararmasıyla bölgede mahsur kalan ikili jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulunan Acar ve Koca, Dağarcık Mahallesi'ne getirildi. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Acar ve Koca, kendilerini kurtaran jandarmaya teşekkür etti.

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