Yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda kaybolan ikiliyi, jandarma kurtardı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, kırsal Mersinbelen ile Bağarcık Mahalleleri arasındaki dağlık alan Çölyatağı mevkisinde meydana geldi. Özlem Acar ve Hüseyin Koca, doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak 2 arkadaş, yönlerini kaybetti. Havanın da kararmasıyla bölgede mahsur kalan ikili jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulunan Acar ve Koca, Dağarcık Mahallesi'ne getirildi. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Acar ve Koca, kendilerini kurtaran jandarmaya teşekkür etti.