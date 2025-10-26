×
Yürüyüşe çıkanlar gördü! Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Erdek#Denizde Ceset
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 14:20

Balıkesir, Erdek'te sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar denizde hareketsiz duran cansız bir insan bedeni gördü. Deniz polisinin çalışmasıyla çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir' ait olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde denizde ceset bulundu. Mehmet Ali Özdemir’e (81) ait olduğu belirlenen ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

YÜRÜYÜŞ YAPANLAR FARK ETTİ

Ocaklar Mahallesi İskele Meydanı’nda sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, denizde hareketsiz halde duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis botuna çıkarılan cesedin, ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Ali Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Özdemir’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

