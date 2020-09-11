Son dakika haberler: Yürüyüş yolunda iğrenç olay! İstenen ceza belli oldu

Olay geçen 13 Ağustos akşamı yaşandı. Bir sigorta şirketinde çalışan S.H. (31), Ataşehir’deki evinden, akşam yürüyüşü için çıktı. S. H. yürüdüğü esnada, karşı yönden koşarak gelen Buluttekin (52), S.H.’nin yanından geçerken kalçasına dokundu.



S. H. duruma anlam veremedi; Buluttekin’in kendisine yanlışlıkla çarptığını düşünerek yoluna devam etti. Ancak ilk ‘çarpmadan’ 10-15 dakika sonra Buluttekin bu kez S.H.’nin hemen arkasında belirdi. Buluttekin’in, arkasından sarıldığı S. H.’yi kendisine doğru çekti, göğüslerini sıkıp bacaklarına dokundu.

Dehşete düşen S. H., ilk olarak Buluttekin’i iterek kendisinden uzaklaştırdı. Daha sonra bu kişinin kaçtığı yöne doğru koşmaya başlayan S. H. bu esnada polise de haber verdi. Buluttekin kısa süre sonra, saklandığı yerde yakalandı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Buluttekin, hakimlik sorgusunda, olay anında alkollü olduğunu, ruh halinin ise bozuk olduğunu öne sürdü.



Savcı Fatmagül Yörük yürüttüğü soruşturma sonrası, İstanbul Rehberler Odası’na kayıtlı turist rehberi Buluttekin hakkında ‘Basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 15 Aralık’a gün verdi.