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Yürüyüş yaparken yol ortasında kafatası buldu

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#Kafatası#Gümüşhane#Gümüşhane Haberleri
Yürüyüş yaparken yol ortasında kafatası buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 13:56

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yol ortasında insan kafatası bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgede başka kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.

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Olay dün öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan Nihat Zeyrek isimli vatandaş yol ortasında insan kafatası buldu. Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yürüyüş yaparken yol ortasında kafatası buldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili inceleme başlatan Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu. Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yürüyüş yaparken yol ortasında kafatası buldu

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#Kafatası#Gümüşhane#Gümüşhane Haberleri

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