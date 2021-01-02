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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Yürüyüş yaparken fenalaşan turist hayatını kaybetti

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Yürüyüş yaparken fenalaşan turist hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus turist Mikahil Bunyansky (60) arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

Alanya’ya tatile gelen ve bugün, arkadaşlarıyla Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkiindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan Rus Mikahil Bunyansky, fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mikahil Bunyansky’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunyansky'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Rus turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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