Gündem Haberleri

Yürüyüş yaparken buldu, alıp doğruca köyüne gitti! Tam 19 kilo... | 'Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı düşünmedim'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 15:00

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde 19 kiloluk dev mantar bulundu. Şekliyle de oldukça dikkat çeken mantar, kısa sürede mahalle halkının ilgi odağı oldu.

Avşar Mahallesinde yaşayan İbrahim Kostak, yayla yürüyüşü sırasında gördüğü büyük beyaz mantarın önce taş olabileceğini düşündü.

Yaklaştığında gördüğü şeyin mantar olduğunu anlayan Kostak, mantarı alarak köye dönüp tarttırmak için doğruca markete gitti. Teraziye koyulan mantarın yaklaşık 19 kilo geldiğini gören Kostak ve çevresindekiler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

'BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞACAĞIMI DÜŞÜNMEDİM'

Mantarı bulan İbrahim Kostak, yayla yürüyüşünde böyle bir sürprizle karşılaşacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Önce taş sandım. Yaklaştıkça büyüklüğüne inanamadım. Böylesini ilk kez görüyorum. Tartınca 19 kilo geldiğini görünce daha da şaşırdım" dedi.

Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği mantar, cep telefonlarıyla fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Yöre halkının "Şakkulak" adını verdiği mantar türünün genellikle ilkbahar aylarında görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, böylesine büyük bir örneğin ise çok nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.

