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Yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklara düştü, askeri helikopter kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Seydişehir#Melek Güngör
Yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklara düştü, askeri helikopter kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 20:16

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yürüyüş için çıktığı dağda kayalıktan düşerek yaralanan Melek Güngör, askeri helikopterle kurtarıldı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kuğulu Tabiat Parkı Ferzene Mağarasında meydana geldi. Melek Güngör, yürütüş için Ferzene Mağarasına çıktı.

Dengesini kaybeden Güngör, kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ulaştı. Ambulans arazi şartları nedeniyle Güngör’e ulaşamadığı için askeri helikopter çağrıldı.

Askeri helikopter destekli müdahale ile bulunduğu yerden kurtarılan Güngör, Konya'daki hastaneye kaldırıldı. Güngör’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklara düştü, askeri helikopter kurtardı

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#Konya#Seydişehir#Melek Güngör

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