MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürüyüş alanlarına düzenleme: Burnu akan öksüren yürümesin
GeriGündem Yürüyüş alanlarına düzenleme: Burnu akan öksüren yürümesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ/ ANKARA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yürüyüş alanlarına düzenleme: Burnu akan öksüren yürümesin

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Yürüyüş alanlarına düzenleme: Burnu akan öksüren yürümesin
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı kontrollü sosyal hayat kapsamında 14 yeni rehber hazırladı.

Rehberlerde en dikkat çeken noktalardan biri yürüyüş alanları için getirilen düzenlemeler oldu. Buna göre ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikâyeti olanlar, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar açık alanda bile olsa yürüme alanlarını kullanmayacak. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılacak. Yürüme alanlarında bank, spor aleti gibi yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az yapılacak. Deniz kenarında hem yürüme alanı hem balık tutma alanı olarak kullanılan yerlerde, balık tutanların arasındaki mesafe en az iki metre olacak. Yürüyüş kıyafetleri en az 60 derecede normal deterjanla yıkanacak.

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle