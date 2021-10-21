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Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı! Darp edildiğini öne sürdü

#Adana#Hastane#Yatalak

Adana'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede iki kez operasyon geçiren Sıdıka Yeşil (79), doktor hatası nedeniyle yürüyemediğini ve tedavi sürecinde hemşireler tarafından aç ve susuz bırakılıp darp edildiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yoğun bakımda kaldığı süreç içinde korkudan sustuğunu söyleyen Yeşil, "Hastaneye yürüyerek girdim, sakat çıktım. Beni bu hale getirdiler. Doktorlar ya beni ayağa kaldıracaklar ya da en ağır cezayı çekecekler" dedi.

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Şiddetli bel ağrısı şikayeti ile 25 Ağustos'ta kentteki özel bir hastaneye giden 7 çocuk annesi Sıdıka Yeşil, muayenede belinde kitle olduğunu öğrendi. Belinden operasyon geçiren Yeşil, Opr. Dr. A.D. tarafından ikinci kez ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Yeşil, ayaklarının tutmadığını fark etti. Durumunu soran Yeşil, doktorun kendisine 'Yürürsün, sıkıntı yok' dediğini öne sürdü. Yeşil, tedavi sürecinde ayağa kalkamadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını, altının bezlendiğini ve tuvaletini yapmaması için hemşireler tarafından aç ve susuz bırakıldığını iddia etti.

Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı Darp edildiğini öne sürdü

'DOKTORA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞIMI SÖYLEDİM'

Hemşirelerden yemek istediğini, 3 gün kendisiyle ilgilenilmediğini ileri süren Yeşil, "Hemşire 'Yat yerine, yemek yersen altını açmak zorunda kalırız. Sana yemek yok' dedi. Su istedim, vermediler. İtekleyip yataktan düşürüp darbettiler. Doktor geldiğinde yoğun bakımda şiddete maruz kaldığımı söyledim. Doktor da bana 'Sakın çocuklarına söyleme. Sana 2 tane tekerlekli sandalye alırız' dedi. Korkudan sustum" diye konuştu.

Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı Darp edildiğini öne sürdü

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'HASTANEYE YÜRÜYEREK GİRDİM SAKAT ÇIKTIM'

16 gün yoğun bakımda kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Yeşil, şunları anlattı:

"Bana şiddet uygulayan hemşire devamlı, 'Eğer çocuklarına bir şey anlatırsan, seni bu hastanede yok ederim' diyerek tehdit etti. Hemşireler, her eziyeti yapıyor. Cimdikleyip kollarıma vuruyorlardı. Taburcu olduktan sonra darp raporu alıp başka bir hastaneye gittim. Beni muayene eden doktor, ayaklarıma giden sinirlerin ameliyat sırasında kesildiğini söyledi. Artık yürümemin neredeyse imkansız olduğunu öğrendim. Sorumlulardan şikayetçi oldum. Hastaneye yürüyerek girdim, sakat çıktım. Beni bu hale getirdiler. Doktorlar ya beni ayağa kaldıracaklar ya da en ağır cezayı çekecekler."

HASTANE YÖNETİMİ: YATAK YARASI

Özel hastanenin yetkililer, Yeşil'in kemik kanseri olduğunu, omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat edildiğini, operasyon sırasında doktor hatası yaşanmadığını söyledi. Yetkililer, Yeşil'in vücudundaki morlukların ise yatak yarasından kaynaklandığını iddia etti.

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