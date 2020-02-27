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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Yürüyen merdivende iğrenç görüntü! Genç kız fark edince...

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Pendik Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinde genç bir kızın arkasından gelerek cinsel tacizde bulunan Muzaffer D. (38) olaydan 3 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı.

Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu.

Yürüyen merdivende iğrenç görüntü Genç kız fark edince...

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. (38) olduğunu belirledi.

Yürüyen merdivende iğrenç görüntü Genç kız fark edince...

Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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