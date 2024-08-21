‘Yürüyen adam’ hayatını kaybetti... Pendik’ten bir ‘Forrest Gump’ geçti

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İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak’ta yaşayan Selami Salman’dan iki gündür haber alamayan yakınları önceki gece polise haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, evde hareketsiz bulduğu Salman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. ‘Yürüyen adam’ olarak bilinen Selami Salman’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde babası ve aile yakınları tarafından alındı. Salman’ın cenazesi Pendik’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

VİDEOLARI VİRAL OLDU

Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı. Yolda yürürken çekilen videoları ‘Pendikli Forrest Gump’ başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu vatandaş, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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SÜRÜCÜLER ONA AŞİNAYDI

Pendik’te annesinin ve kardeşinin yaşadığı aile apartmanında kaldığı öğrenilen Salman, yaz-kış, yağmur-çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve E-5 karayolunun yan yolunda ya da refüjde saatlerce yürüyordu. Kendisini yürürken gören sürücülerden kimi Salman’a su, kimi yiyecek veriyor, kimi de konuşmaya çalışıyordu. Yürüyen adam Salman’ın neden yürüdüğü, hayat hikâyesi de büyük merak konusu oluyordu.

ACIKLI BİTEN AŞK HİKÂYESİ

Anne Medine Salman aynı apartmanda yaşadığı oğlu Selami Salman’ın daha genç yaşlarında şimdiki kederli halinden çok başka, neşeli bir insan olduğunu anlatmıştı. Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını belirtmişti. Anne Medine Salman, Selami Salman’ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini, bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etmişti.

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KOŞ FORREST KOŞ

Başrolünde Tom Hanks’in oynadığı 1994 yapımı Oscar’lı Forrest Gump filmi, düşük IQ’lu genç adamın karşılaştığı zorluklara, koşarak göğüs germesini konu alıyor.