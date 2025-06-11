×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp Cumhuriyet savcısı yarı baygın halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhuriyet Savcısı#Kayıp#Arama Kurtarma
Kayıp Cumhuriyet savcısı yarı baygın halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 15:29

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesin tatile gelen ve yürüyüş esnasında yolunu kaybeden Cumhuriyet savcısı Osman Bekmezci (42), 13 saat sonra sağ olarak bulundu.

Haberin Devamı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine tatile gelen Cumhuriyet savcısı Osman Bekmezci (42), çıktığı yürüyüşte kayboldu. Arama çalışması başlatan ekipler, Bekmezci’yi 13 saat sonra sağ buldu. Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Şarköy'e yakınlarının yanına gelen Karabük Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, dün saat 05.00 sıralarında yürüyüşe çıktı.

Kayıp Cumhuriyet savcısı yarı baygın halde bulundu

 13 SAAT SONRA KURTARILDI

İstiklal Mahallesi Kovalık mevkisinden cep telefonunu almadan spor kıyafetiyle yürüyüşe başlayan Bekmezci’den saatler geçmesine karşın haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD’dan çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Kayıp Cumhuriyet savcısı yarı baygın halde bulundu

5 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Dronların da kullanıldığı aramada, Osman Bekmezci, yürüyüşe çıktığı yerden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kızılcaterzi köyü Güventur mevkisindeki arazide, kaybolduktan 13 saat sonra saat 18.00 sıralarında bitkin halde bulundu. Bekmezci ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp kontrolden geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhuriyet Savcısı#Kayıp#Arama Kurtarma

BAKMADAN GEÇME!