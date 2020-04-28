MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürürken bir anda fenalaştı raylara düştü! İşte o korku dolu anlar...
GeriGündem Yürürken bir anda fenalaştı raylara düştü! İşte o korku dolu anlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Yürürken bir anda fenalaştı raylara düştü! İşte o korku dolu anlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'da metro istasyonunda yürürken bayılıp rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

6
  • Metroda bayılan gencin raylara düşme anı
  • Metroda bayılan gencin raylara düşme anı
  • Metroda bayılan gencin raylara düşme anı
  • Metroda bayılan gencin raylara düşme anı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti.

Bayılan Kart, bir anda raylara düştü. Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı.

Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle