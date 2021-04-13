Yurttaşlarımız aşılarını mutlaka yaptırmalı

BİZİM KILICIMIZ YERLİ VE MİLLİ

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz’ sözleri) Bizim kılıcımız barışçıdır, yerlidir, millidir, Kuvay-ı Milliye kılıcıdır. O kılıcın milletten başka da bir sahibi yoktur. İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın kimseye faydası yoktur.

SALGIN EZİP GEÇİYOR

Nüfusuna oranla yeni vaka sayılarında başa güreşiyoruz. Salgın milletimizi ezip geçiyor. Salgında üçüncü dalgayla karşı karşıyayız. İlk iki dalgayı sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleriyle göğüsledik. Ne yazık ki bu son dalgayı yorgun bir sağlık ordusuyla karşılıyoruz. Sağlık Bakanı, ‘Vaka sayılarındaki ciddi artışı sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef’ diyor. Önlemleri kim gevşetti Sayın Bakan? Bu acı tablonun sorumlusu, kendi koyduğu kurallara uymayan Erdoğan’dır.

AŞININ ETKİNLİĞİ

Çinli yetkililer, ‘Aşılarının etkinliğinin düşük olduğunu ve bunun bir sorun olduğunu’ açıkladı. Aşı bu salgına karşı, halen elimizdeki en etkili silah. Sayın Genel Başkanımız ve sırası gelen tüm arkadaşlarımız gittiler, Çin aşılarını yaptırdılar. Yurttaşlarımız da aşılarını mutlaka yaptırmalı. Ancak Çinli yetkililerin açıklamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayan Bilim Kurulu’ndan kapsamlı bir izahat bekliyoruz.

Kapanma kararını vatandaşın sağlığını düşündüğü için değil turizm sezonuna, az vaka, kontrollü pandemi reklamıyla girebilmek için alacak. Kapanma kararı alınırsa ek bir destek verecek mi?

EMEKLİYE REFAH ARTIŞI

Genel Başkanımız, ‘Bu ikramiyeler 3 yıldır artmıyor. Bu ikramiyeleri enflasyon kadar artırın ve en az 1500 lira yapın’ dedi, Erdoğan, emekli ikramiyelerine, enflasyon nispetinde artış yapılacağını söylemek zorunda kaldı. Tüm emeklilerimize 1500 liralık emekli ikramiyesi şimdiden helali hoş olsun. CHP iktidara gelmeden emeklilere bu hakları hükümeti zorlayarak sağlamıştır. İktidara geldiğimizde de emeklilerimize refah artışından pay vermek boynumuzun borcudur. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek de bizim boynumuzun borcudur.

BİR EL UĞRAŞMIŞ

Emekli amirallerin duyurusunu basına sızdıran hükümete yakın bir gazeteci, yayımlanmadan önce Erdoğan’ın bir bakanının elinde olduğunu itiraf etti. Amiraller bu açıklamanın başına, ‘Bildiri’ kelimesini kendilerinin koymadığını söylüyorlar. Anlaşılan açıklamaya muhtıra görünümü vermek için bir el sabaha kadar uğraşmış. Ortada FETÖ tarzı bir kumpas olduğu anlaşılıyor.”

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