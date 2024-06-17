Yurttan kurban klasikleri

Haberin Devamı

KOYUN PEŞİNDE 2 KİLOMETRE

Adana’da kurban pazarından aldığı koyunu elinden kaçıran vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometre koştu. Bir bahçede duran koyun, çevredekilerin yardımıyla yakalandı. - Nuri PİR/DHA

YASAK MASAK DİNLEMEDİLER

YURT genelindeki kesim alanları dün çok yoğundu. Vatandaşlar kurbanlarını düzenli kesimhanelerde kestirerek ibadetlerini yerine getirdi. Ancak yasağa rağmen ısrarla tesisler dışında kesenler de vardı. İstanbul Esenyurt, Sultangazi ve Sultanbeyli’de boş arsalar, kaldırımlar, inşaatlar kesim yeri oldu. Yasağa aldırış etmeden kesim yapanlar havadan dron kamerasıyla görüntülendi. Kurban kesim yerleri dışında kesim işlemi yapanlara cezai işlem uygulandı.

DAMDAKİ BOĞA

Haberin Devamı

KONYA’nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına ardından da bitişikteki evin çatısına çıktı. Sahiplerinin evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek, tekrar ahırın üstüne inip firara devam etti. Boğa zorlu bir takibin ardından güçlükle yakalanabildi. - Hatice Ebru KOYUNCU / DHA

ELLER YUKARI

Boğa yakalama timleri yine işbaşındaydı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama timi görevlisi Aykut Yıldız’ın uyuşturucu iğneyle sakinleştirdiği kurbanlıklar, vatandaşlar tarafından kesime götürüldü.- Salih TEKİN / DHA

16 BİN YARALI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın ilk gününde Ankara’da 1274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

KORKULU GÖZLERLE SEYRETTİLER

Uzmanların uyarılarına rağmen çocuklar kesim yerlerinden uzak tutulmadı. Antalya’da çocuklar, kurbanlıkların kesim işlemlerini şaşkınlık ve korku dolu gözlerle izledi. - Alparslan ÇINAR / DHA

SAHİLLER CIVIL CIVIL

Tatilciler sahilleri doldurdu. Özellikle Antalya sahillerinde tam bir bayram bereketi yaşandı. Nem oranının yüzde 80’i geçtiği kentte tatilciler denizin keyfini çıkardı. Sahil bandında yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde, çok sayıda ziyaretçi Falez Seyir Terası’nda fotoğraf çektirirken, kurbanlıklarını kestikten sonra serinlemek için sahile gelenler de oldu. - Adem AKALAN / DHA

Haberin Devamı

BAYRAMI BURUK GEÇİRDİLER

TAM 26 YILDIR KIZINA HASRET

VAN’da evlat nöbeti tutan aileler, bu bayrama da buruk girdi. Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı çocukları için nöbet tutan annelerden Nazlı Sancar, kızının 13 yaşında kaçırıldığını belirterek, “Yüreğim buruk, bir yanım eksik. 26 yıldır sensiz bayram geçiriyorum. Benim bayramım yok ki Şerima. Hangi gün gelirsen, o gün benim bayramım olur. Yıllardır senin peşindeyim, senin için gözyaşı döküyorum” dedi. - Behçet DALMAZ / DHA

BİZ ARTIK KUTLAMIYORUZ

Haberin Devamı

BALIKESİR’de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan ve bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) annesi Zuhal Akman, Kurban Bayramı’na hüzünlü girdi. Gün kavramını yitirdiklerini söyleyen Akman, sanıklara ömür boyu hapis cezası verilmesini istediklerini belirterek, “Her gün oğlumun öldüğünü haber aldığımız sabahı yaşıyoruz. Bayramların bizim için bir anlamı yok. Artık bayramları kutlamayacağız” dedi. - Kadir ÖZEN / DHA

ŞEHİTLERİNE KOŞTULAR

Yurt genelindeki şehitliklerde de hüzün vardı. İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, yakınlarının mezarlarını temizledi, çiçek dikip su döktü.

Haberin Devamı