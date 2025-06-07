Yurttan bayram manzaraları

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KAÇAK KESİMLERE CEZA YAĞDI

Yurt genelindeki kaçak kurban kesimlerine ceza kesildi. Çevre Kanunu’na aykırı olarak park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 6 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.





KAÇAN KURBANLIKLARI TİMLER YAKALDI

ELLER YUKARI

Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu sene de kaçan boğalar ve koçlar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Kimi trafiğe daldı kimi dere yatağına düştü. Kurban Timleri de uyuşturcu iğnelerle hayvanları sakinleştirip sahiplerine teslim etti.





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BİR KURBAN KLASİĞİ

ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİNİ KESTİ

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine akın etti. Yaralananların bazıları kendi imkânlarıyla gelirken, bazıları da ambulanslarla ve sedyelerde getirildi. Kimi ayakta tedavi edildi kimi ise acil müdahaleye alındı. İstanbul’da 776 ‘acemi kasap’ hastanelik oldu.





CAMİLER DOLDU TAŞTI



Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Camilere ve avlulara sığmayanlar namazlarını sokaklarda, bahçelerde ve meydanlarda kıldı. İlk namaz 05.10’da Iğdır’da kılındı. İstanbul’da da Ayasofya en çok tercih edilen camilerden oldu.





KABRİSTANLARDA HÜZÜN VARDI



Kurban Bayramı’nın ilk gününde, yurt genelindeki şehitliklerde hüzün yaşandı. Şehit yakınları kabristan ziyaretlerinde mezarları sulayıp çiçek bıraktı, dualar etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği mezarlıklarda da hüzün hâkimdi. Deprem şehitliklerini ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinin başında dualar okudu, gözyaşı döktü.





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SICAKTAN BUNALAN PLAJA KOŞTU



Tatil beldelerindeki plajlar doldu taştı. Bodrum’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu. Kimi tatilciler denize girerek serinledi kimileri de şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti. Kuşadası’na da 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı. Tatilci akınına uğrayan ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kurban Bayramı boyunca günübirlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası’nda nüfusun 1.5 milyona çıkması bekleniyor. Antalya sahillerinde de park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 24.4 derece, nem oranının yüzde 46’ya ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.





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İSTANBUL BOŞ KALDI

Bayram tatilinde İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti, megakent yerli ve yabancı turistlere kaldı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tatilcilerin gitmesiyle nüfusu azalan şehirde park ve sahillerde gezerek İstanbul’un tadını çıkardı. Kimi de sahillerde balık tuttu. Tatili İstanbul’da geçirenler Eminönü, Gülhane Parkı ve Sarayburnu Sahili’ni gezerken, bazı vatandaşlar ve turistler de Taksim’e gidip İstiklal Caddesi’nde alışveriş yaptı.