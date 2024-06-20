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Yurttan bayram gezmeleri

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Tatil#Deniz
Yurttan bayram gezmeleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününü geride bıraktık. Seyahate çıkan yaklaşık 10 milyon vatandaştan kimi deniz tatilini tercih etti kimi yaylalara çıktı kimi kendini doğaya attı kimi de kültür turu yaptı. İşte yurttan bayram manzaraları...

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‘DENİZ, KUM, GÜNEŞ’ÇİLER

Bayramda deniz tatilini tercih edenler sahilleri doldurdu. Bodrum, Çeşme ve Alanya gibi gözde beldelerin yanı sıra Mersin’in ünlü Kız Kalesi sahili de tatilci akınına uğradı.

‘PARK-BAHÇE GEZELİM’CİLER

Yurttan bayram gezmeleri


Sivas’ta yıl içinde on binlerce vatandaşı ağırlayan Paşabahçe Mesire Alanı, bayramda da doldu taştı.

SON DAKİKACILAR

Yurttan bayram gezmeleri


Kurban kesimini son güne bırakanlar hayvan pazarlarını doldurdu. Diyarbakır’da kurulan hayvan pazarlarında ilçelerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar sıkı pazarlık yaptı.

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DOĞASEVERLER

Yurttan bayram gezmeleri


Bu Kurban Bayramı tatilinde çadır ve karavan kamplar, otel ve kiralık evlerden daha ekonomik olduğu için tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Doğa ile iç içe ama aynı zamanda güvenli tatil isteyenlerin Kuşadası’ndaki adresi belediye tarafından açılan Ada Camping oldu.

TATİLCİLER GİTTİ ÇÖPLERİ KALDI

Yurttan bayram gezmeleri


Tatilciler, geride tonlarca çöp bıraktı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik işleri ekipleri tatile gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfusu 1 milyonu aşan kentte, 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde 1645 ton evsel atık ile 120 ton ambalaj atığı topladı.

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#Kurban Bayramı#Tatil#Deniz

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