Yurttan bayram gezmeleri

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‘DENİZ, KUM, GÜNEŞ’ÇİLER

Bayramda deniz tatilini tercih edenler sahilleri doldurdu. Bodrum, Çeşme ve Alanya gibi gözde beldelerin yanı sıra Mersin’in ünlü Kız Kalesi sahili de tatilci akınına uğradı.

‘PARK-BAHÇE GEZELİM’CİLER









Sivas’ta yıl içinde on binlerce vatandaşı ağırlayan Paşabahçe Mesire Alanı, bayramda da doldu taştı.

SON DAKİKACILAR









Kurban kesimini son güne bırakanlar hayvan pazarlarını doldurdu. Diyarbakır’da kurulan hayvan pazarlarında ilçelerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar sıkı pazarlık yaptı.

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DOĞASEVERLER









Bu Kurban Bayramı tatilinde çadır ve karavan kamplar, otel ve kiralık evlerden daha ekonomik olduğu için tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Doğa ile iç içe ama aynı zamanda güvenli tatil isteyenlerin Kuşadası’ndaki adresi belediye tarafından açılan Ada Camping oldu.

TATİLCİLER GİTTİ ÇÖPLERİ KALDI









Tatilciler, geride tonlarca çöp bıraktı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik işleri ekipleri tatile gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfusu 1 milyonu aşan kentte, 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde 1645 ton evsel atık ile 120 ton ambalaj atığı topladı.