Yurtta Nevruz coşkusu... 3 ton odun yakıldı

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PKK elebaşı Öcalan’ın ‘Silah bırakın’ çağrısının ardından Diyarbakır’daki ilk Nevruz Bayramı, DEM Parti öncülüğünde ‘Özgürlük için demokratik toplum’ sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda kutlandı. Kutlamalara DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa, İrlanda, Çekya, Irak, Tunus gibi ülkelerden yabancı davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerin sokulmasına izin verilmedi.

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SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaklaşık 10 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformdan müzik yayınları

yapılırken, toplananlar da alanda halay çekti. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 3 ton odun ateşe verildi. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım oldu. Kutlamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı da okundu.

‘ÇÖZÜMÜ DIŞARIDA DEĞİL ORTAK GEÇMİŞTE ARIYORUZ’

Nevruz kutlamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bu ayrıştırıcı tarihe son verme zamanı geldi. Çözümü dışarıda değil ortak geçmişte arıyoruz. Geçmişin yaralarını birlikte sararak geleceği el birliğiyle inşa edebiliriz. Bizim tutumumuz, tavrımız nettir. Nevruz meydanında milyonlar, ‘Barış ve demokrasi’ diyor. Demokratik çözüm istiyor. Karşıtlık Türkiye’ye kazandırmaz, kazandırmadı” dedi.

KALEDE KAFKAS DANSI

Kars’ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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ATEŞLERDEN ATLANDI

Yurt genelinde olduğu gibi Ardahan’da da dev ateşler yakıldı. Vatandaşlar ateşten atlayıp dileklerde bulundu.

DEMİRLER DÖVÜLDÜ

Bilecik’te Nevruz Bayramı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir programla kutlandı. Okul bahçesindeki kutlamalara Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ile Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can da katıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün tarafından Nevruz ateşinin yakılması, ateş üzerinden atlanılması, Nevruz’un simgelerinden olan demir dövme, halat çekme, çuval yarışı ve pilav ikramıyla kutlamalar son buldu.

ÜNLÜ İSİMLER VE DEDELERDEN NEVRUZ MESAJI

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- Dünya çapında birçok halk tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı, bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz Bayramı tüm bu anlamları dışında Alevi-Bektaşi inancında bambaşka bir anlama daha sahip. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek, birçok ünlü isim ile birlikte Nevruz Bayramı’nın Alevi inancındaki önemini anlatan bir video yayınladı. Videoda Fulya Öztürk, Deniz Bayramoğlu, Erden Timur, Hakan Taşıyan, Taner Ölmez, Mustafa Özarslan, Erkan Can, Oktay Kaynarca, Hüseyin Turan, Kubat, Celil Nalçakan gibi birçok isim katkı sağlarken Alevi dedeleri de yer aldı. Videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Özzeybek, “Hz. Ali Efendimizin doğum yıldönümü olan 21 Mart Nevruz Bayramı için Alevi-Bektaşi dede, baba ve kanaat önderlerinin yanında sanatçı ve gazeteci dostlarımız katkılarıyla, iki yıldır yaptığımız gibi yine bir Nevruz deyiş okuması yapıp bir video hazırladık” dedi. Videoda Nusrettin Demirtaş, Mustafa Kemal Demirhan, Feyzullah Güvenç, Necati Sarıkaya, Muharrem Onur, Yahya Kalender, Ahmet Uğurlu gibi Alevi-Bektaşi dedeleri kutlama mesajı yayınladı.