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Yurtta kalan Buse Karakabak 8 gündür kayıp! Gözü yaşlı annesi: 'Her gün ölüyorum'

#Zonguldak#Ereğli#Buse Karakabak
Yurtta kalan Buse Karakabak 8 gündür kayıp Gözü yaşlı annesi: Her gün ölüyorum

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yurtta kalan Buse Karakabak'tan (17) 8 gündür haber alınamazken annesi Nermin Kızılkaya, "Kızım bizimle yaşamak istemediğini, sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi" dedi. Kızının kaybolduğunu 5 gün sonra öğrendiğini anlatan Nermin Kızılkaya, "Her gün ölüyorum. Bana bir haber ver, ne olur. Bir telefon et, 'İyiyim' diyerek kapat yeter ki" diye konuştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan Buse Karakabak, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Kurum yetkililerinin ihbarı sonrası polis ekipleri, çalışma başlattı. Karakabak'ın arkadaşına yurttan kaçtığını, kalacak yer aradığını söylediği belirlendi.

Yurtta kalan Buse Karakabak 8 gündür kayıp Gözü yaşlı annesi: Her gün ölüyorum

Buse'yi arama çalışmaları sürerken Nermin Kızılkaya da kızının en son haziran ayında eve geldiğini söyledi. Eve dönünce kızını yurttan aldığını belirten Kızılkaya, "3 ya da 5 gün kaldıktan sonra 'Beni affedin, özür dilerim. Evde kendimi iyi hissetmiyorum, yurda gidiyorum' notu yazıp polise gidiyor. İşten karakola gittiğimde kızım bizimle yaşamak istemediğini, sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi. 'Tamam kızım' dedim. Kızımdan uzak duruyordum. 'Kızım bizden uzaklaşınca biraz akıllanır' diyerek hareket ettim" dedi.

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Yurtta kalan Buse Karakabak 8 gündür kayıp Gözü yaşlı annesi: Her gün ölüyorum

Kızının kaybolduğunu 5 gün sonra öğrendiğini anlatan Kızılkaya, "Her gün ölüyorum. Bana bir haber ver, ne olur. Bir telefon et, 'İyiyim' diyerek kapat yeter ki" diye konuştu.

Yurtta kalan Buse Karakabak 8 gündür kayıp Gözü yaşlı annesi: Her gün ölüyorum

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#Zonguldak#Ereğli#Buse Karakabak

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