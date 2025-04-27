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Yurtta gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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#Yurt#KYK#Gıda Zehirlenmesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 09:11

Sivas'ta Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan 53 öğrenci akşam yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Başbakan Binali Yıldırım kampüsü içerisindeki Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Akşam yemeğinde ezogelin çorbası, rosto köfte, soslu mantı menüsünü tüketen üniversite öğrencilerinden bazılarında bir süre sonra bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Yurtta gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin rahatsızlanmasıyla ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi. Bazı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulansla, bazıları da kendi imkanlarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesi acil servisine gitti. Hastanelerin acil servisinde 53 öğrenciye gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildi. Bazı öğrenciler tedavilerin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin yediği akşam yemeğinden incelenmek üzere numune alınarak, soruşturma başlatıldı. 

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#Yurt#KYK#Gıda Zehirlenmesi

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