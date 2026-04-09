Yurtta epilepsi nöbeti geçirdi! Üniversiteli İlknur'un acı ölümü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 23:27

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaldığı yurtta epilepsi nöbeti geçiren üniversite öğrencisi İlknur Kükler (18), hayatını kaybetti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlknur Kükler, öğle saatlerinde kaldığı yurtta epilepsi nöbeti geçirdi.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye sevk edilen İlknur Kükler kurtarılamadı.

İlknur Kükler'in cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Tire Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in kızı olduğu öğrenilen İlknur Kükler’in cenazesi memleketi İzmir’in Tire ilçesinde toprağa verilecek

BAKMADAN GEÇME!