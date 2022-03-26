Yurtta çocuklara dayağa tutuklama

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Havaalanı Mahallesi’nde, bir derneğe bağlı faaliyet yürüten özel ortaokul erkek öğrenci yurdunda, yurt görevlisinin ders sıralarında oturan 7 öğrenciyi başlarına vurarak tek tek dövdüğü görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri, Ersöz’ü Bağcılar’da gözaltına aldı. Aykut Ersöz çıkarıldığı mahkemece ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersöz’ün ifadesinde “Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardımcı oluyordum. Bir anlık öfkeyle sessizlik sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım” dediği öğrenildi.

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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize şiddet asla kabul edilemez” denildi.