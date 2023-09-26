Yurtta bu hafta yağışlı hava etkili olacak! Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul için uyardı: Perşembe gününe dikkat

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sonbahara hazırlanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sonbahara bir adım atacak. Bugün hava ılık. İstanbul'da sıcaklık 27 derece civarında. Bir yağış gelecek, yağışın etkisinden dolayı gökyüzü bulutlu. Nereden kaynaklanıyor bu; İtalya, Yunanistan ve Libya'nın ortasındaki Akdeniz bölgesinde bir alçak basınç merkezi var. Bu merkez, bu bölgelerde yağış yapıyor. Bugün ve yarın. Nerelerde yağış yapıyor İtalya'nın, çizmenin tabanında ve Yunanistan'ın Atina civarlarında. Bugün, yarın biraz kuvvetli, canı sıkılacak biraz oraların.

Libya'da bir şey olacak mı? Libya'nın kıyısında olacak ama karaya çıkarsa ne olur onu bilemiyorum şu anda. Bu sistem yavaş yavaş doğuya doğru geliyor. Doğu'ya doğru gelince enerjisini kaybedecek esasında. Yarın öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgesinde yağış yapacak. Yarın ki yağış çok önemli bir yağış değil o kadar. Ama Perşembe günü Marmara bölgesinde önemli bir yağış gibi, kuvvetli bir yağış gibi görünüyor. Hatta bugünden itibaren Türkiye yağışlı hava olaylarına girecek. Ama bu yağış yerel ve sürekli değil. Yerel, Marmara'da yağarken Ege'de olmayacak gibi. Ama bir hafta sürecek bir yağışlı mevsime giriyoruz.

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İSTANBUL'DA SEL RİSKİ VAR MI?

Şu anda öyle bir risk görünmüyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde görünmüyor öyle bir risk ama Perşembe günü İstanbul için biraz dikkat etmemiz gerekecek. Hem İstanbul hem Trakya için. Şu anda o kadar büyük bir risk yok. Yarın ki gelişmeye göre onu da değerlendireceğiz. Türkiye'de sel ve taşkın riski pek gözükmüyor şu anda. Ama ilerleyen günlerde ne olur onu bilemiyoruz.

SICAKLIKLAR 2-3 DERECE DÜŞECEK"

Sıcaklıklar da perşembe gününden itibaren yağışın kuvvetli olduğu günlerden itibaren de 2-3 derece daha düşecek. İstanbul 24 dereceye kadar düşecek."

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.